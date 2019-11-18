Фирма INKAS пополнила свою линейку тотально защищенных машин тяжелым джипом с люксовым салоном.

Экран огромного телевизора в салоне Inkas Sentry Civilian, наверное, единственная поверхность, не защищенная от пуль и взрывов. Но ей ничего не угрожает, ведь "плазма" находится внутри полностью защищенного кузова. Как и очень важный пассажир, которого будет развлекать это смарт-ТВ.

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Бронеджип Inkas Sentry Civilian имеет уровень бронезащиты BR6. Это означает, что он способен выдержать обстрел из штурмовой винтовки калибра 7,62 мм и взрыв, эквивалентный по силе взрыва, двум ручным гранатам DM51. Такая машина в версии Inkas Sentry APC с легкостью выполняет функции транспортника для военных или спецназа, тогда как модификация Civilian предлагает ультра комфортный салон для повседневных поездок очень важного лица, или шестерых.

Inkas Sentry Civilian построен на платформе Ford F-550 и оснащен 6,7-литровым дизельным V8 мощностью в 330 к.с. Агрегат работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает вращение на обе оси машины.

Фото: Inkas Sentry Civilian / INKAS

Кроме пуленепробиваемого стекла и кузова, Sentry Civilian имеет огнезащитный электронный блок управления двигателя, защиту аккумулятора, беспрокольные шины, систему ночного видения и 360-градусного видеонаблюдения, защиту от химического оружия и кучу другого оборудования специального назначения.

Автомобиль доступен на заказ, стоимость производитель не называет, однако военно-полицейская модификация Inkas Sentry стоит от 200 тысяч долларов.

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