Марка Venucia належить спільному підприємству Nissan та Dongfeng. Фірма готується вивести на ринок чергову серійну модель, прообразом якої став ефектний концепт The V.

Серійне виконання концепта Venucia The V вперше показали на знімках. Поки що безіменний кросовер Venucia вийде в продаж у 2020 році.

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П'ятимісний позашляховик довжиною 4,7 метра оснастять гібридною силовою установкою. Китайські ЗМІ стверджують, що кросовер Venucia стане первістком модульної платформи, яка ляже в основу інших моделей бренду, а техніку успадкує від материнського альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi: зокрема, під капотом новинки працюватиме 1,5-літровий турбомотор Mitsubishi потужністю в 140 кінських сил. Підтримку ДВЗ здійснюватиме 48-вольтовий стартер-генератор в складі мілд-гібридної установки.

Фото: новий кросовер Venucia / Autohome.com.cn

Офіційний дебют нового кросовера Venucia очікується до кінця цього місяця. За попередньою інформацією, вартість позашляховика буде близькою до ціни купеподібного Venucia T90, котрий вже продається у Китаї і коштує близько 17 950 доларів. Планів на вихід за межі Піднебесної марка Venucia не має.

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