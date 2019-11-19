Марка Venucia принадлежит совместному предприятию Nissan и Dongfeng. Фирма готовится вывести на рынок очередную серийную модель, прообразом которой стал эффектный концепт The V.

Серийное исполнение концепта Venucia The V впервые показали на снимках. Пока что безымянный кроссовер Venucia выйдет в продажу в 2020 году.

Смотрите также: Канадцы представили "гражданский" бронетранспортер "на каждый день"

Пятиместный внедорожник длиной 4,7 метра оснастят гибридной силовой установкой. Китайские СМИ утверждают, что кроссовер Venucia станет первенцем модульной платформы, которая ляжет в основу других моделей бренда, а технику унаследует от материнского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: в частности, под капотом новинки будет работать 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью в 140 лошадиных сил. Поддержку ДВС будет осуществлять 48-вольтовый стартер-генератор в составе милд-гибридной установки.

Фото: новый кроссовер Venucia / Autohome.com.cn

Официальный дебют нового кроссовера Venucia ожидается до конца этого месяца. По предварительной информации, стоимость внедорожника будет близка к цене купеобразного Venucia T90, который уже продается в Китае и стоит около 17 950 долларов. Планов на выход за пределы Поднебесной марка Venucia не имеет.

Также интересно: Red Bull побила собственный рекорд по быстрейшему пит-стопу в Формуле 1