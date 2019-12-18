Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler у середу, 18 грудня, оголосили про своє злиття.

Наразі вони доопрацьовують усі умови для злиття за принципом 50 на 50. У разі успіху їхня компанія може стати четвертим за величиною автовиробником у світі. Злиття ще мають затвердити антимонопольні органи, передає DW.

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У спільній заяві компанії повідомили, що нову групу очолить генеральний директор PSA Карло Таварес, а очільник Fiat Chrysler Джон Елканн буде головою ради директорів об'єднаної компанії. Її назва ще невідома. Так само представники компаній ще не оголосили, на платформі якої з двох компаній будуть вироблятися машини нового автовиробника.

Нова група вже планує продавати 8,7 мільйона авто на рік. Більшими за ці обсяги продажу мають лише Volkswagen, Toyota та французько-японська група Renault-Nissan.

Нова група матиме річний оборот у майже 170 мільярдів євро та річний прибуток від операцій у понад 11 мільярдів євро - без компаній Magneti Marelli та Faurecia.

До групи PSA Peugeot належать компанії Citroën, Faurecia, Peugeot Motocycles, Banque PSA Finance, Peugeot Citroën Moteurs (PCM), Process Conception Ingénierie (PCI), DS Automobiles. У 2017 році група придбала німецьку компанію Opel та британську Vauxhall.

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Корпорація Fiat Chrysler володіє компаніями Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar і SRT, Maserati, COMAU, Magneti Marelli і Teksid.