Прототип с претенциозным названием Monarch Concept S планировали представить СМИ в Москве, однако увидеть машину журналисты так и не смогли.

Журналистам вместо машины показали электронную презентацию на экране, с фотографиями, видео, заманчивыми обещаниями и радужными планами.

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Российский электромобильный стартап Monarch заявил о себе в августе 2019 года. Он позиционирует себя как разработчика электрокаров средней ценовой категории – около 30-80 тысяч долларов. Сейчас первая модель фирмы находится в разработке на стадии прототипирования и уже якобы готов концепт, который можно демонстрировать публике.

По плану организаторов торжественного мероприятия, Monarch должен был представить три своих продукта: электрический самокат, фирменную зарядную станцию и собственно Concept S. Однако важнейшая часть программы феерично провалилась, поскольку автомобиль не смогли вовремя доставить из Новосибирска. Руководитель компании заверил, что через два-три дня автомобиль все же можно будет увидеть в российской столице в одном из дилерских центров.

Основатель компании Monarch – Алексей Пономаренко, рассказал журналистам, что его стартап сейчас имеет самое главное – сформированную команду, способную самостоятельно разработать электрокар, от силовой установки и электроники до дверных ручек. Финансовое обеспечение компании поступает из собственного кармана учредителя, доля инвестиций на данном этапе, по словам Пономаренко, составляет не более 7 процентов.

Фото: прототип Monarch Concept S и его презентация / Monarch, ЗР

На электромобили бренда предполагается устанавливать два типа батарей – сменные (дешевые, но тяжелые) и стационарные, как у большинства современных электрокаров. Пономаренко отметил, что не ставит перед собой задачу построить завод, разработчики намерены разместить мелкосерийное производство на действующих площадях.

Отметим, что через несколько дней пропавший концепт заметили на автовозе, однако вид он имел совсем не выставочный.



Фото: 32cars.ru

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