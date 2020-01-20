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Ще один електричний стартап з Каліфорнії готовий вийти в світ автомобілів на водневих паливних елементах, в якому правлять Toyota та Hyundai.

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Про марку Hyperion Motors на сьогодні відомо тільки те, що вона сама повідомила у профілі на LinkedIn. А це небагато. Заснована у 2011 році; сфера діяльності – автомобільна промисловість; спеціалізація – паливні елементи, гідроген; базується у місті Орендж, штат Каліфорнія; співробітників – до 200.

Сайт компанії розкриває не більше. Кілька голосних заяв обіцяють “Силу водню”, “Високу продуктивність”, “Нульові викиди” та “Технології космічної ери”. Гриф “цілком таємно” з проекта знімуть вже скоро – на автосалоні в Нью-Йорку, який відкривається 10 квітня. А поки що доведеться напружити очі, вдивляючись у темні обриси машини на тізерах.

Наразі найбільші комерційні успіхи в гідрогенових електрокарах мають Toyota та Hyundai. Японська компанія нещодавно представила друге покоління водневого електрокара Mirai, а корейський виробник продає водневі кросовери NEXO та ix35. Європейськими дорогами скоро їздитимуть водневі вантажівки Nikola. А от автомобілів з надможливостями – суперкарів чи гіперкарів, з водневою силовою установкою, поки немає.

Фото: тізерні зображення водневого електрокара Hyperion Motors

Кілька спроб зробити подібний автомобіль було зроблено раніше.Так, у 2016 році італійське ательє Pininfarina в партнерстві з GreenGT представила в Женеві концепт H2 Speed. Водневе купе з двома електромоторами та батареєю на 20 ампер-годин (при 400 вольтах) мало розрахункову потужність у 503 кінські сили і динаміку розгону до сотні за 3,5 секунди. Перетворившись на самостійний автобренд, Automobili Pininfarina оголосила про намір випустити 12 примірників H2 Speed, причому з силовою установкою на 653 кінські сили.

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