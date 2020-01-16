Культовий позашляховик наступної генерації має з'явитись вже за кілька місяців. Якщо вірити чуткам.

Японське видання BestCarWeb поширило інформацію про те, що нове покоління “Крузера” представлять влітку цього року, а також ще кілька цікавих подробиць про прийдешню новинку.

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Так, у публікації сказано, що зі зміною поколінь позашляховика, Toyota відмовиться від восьмициліндрових моторів на користь гібридних силових установок на базі бензинових V6 об’ємом 3,5 літра. Причому називаються навіть приблизні характеристики: близько 300 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Ці цифри близькі до показників продуктивності нинішнього 4,6-літрового V8, однак, можна припустити, що з новою силовою установкою Land Cruiser стане економічнішим у витраті пального.

Ще одне твердження японського видання: Land Cruiser переїде на модульну платформу TNGA, з якою позашляховик стане легшим. Однак при цьому позбудеться традиційної рами, замість якої буде невідома поки конструкція. Крім того, Land Cruiser обіцяють позбавити класичного шестипозиційного автомата, замінивши його варіатором.

Фото: рендери Toyota Land Cruiser 2020-2021 / CarSalesBase

Дебют нового покоління “Ленд Крузера”, начебто, відбудеться у серпні цього року. Але повністю покладатись на ці данні не варто – минулого року японські видання також спекулювали інформацією про новий Land Cruiser, обіцяючи йому зміну індексу з 200 на 300, хоча жодного підтвердження цьому донині так і не з’явилось.

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