Японський автовиробник підтвердив плани виводу на європейський ринок мікро-кросовера на базі Yaris.

Небаченій новинці вже пророкують статус бестселлера в Старому світі. Дебют призначений на цей рік.

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Віцепрезидент європейського підрозділу Toyota Метт Харрісон офіційно підтвердив чутки, що від початку року ширяться в автомобільних ЗМІ: хетчбек Yaris перетвориться на субкомпактний кросовер для європейського ринку. Причому новинка буде не просто “Ярісом” зі збільшеним кліренсом, а цілком самостійною моделлю, хоча й на тій же платформі GA-B, що і в хетча.

Поки що новинка не має а ні назви, а ні візуалізації. Виробник показав лиш обриси автомобіля на графічному тізері. Говорячи про новинку, Toyota позначає її, як “кросовер B-класу”, та ставить на щабель нижче від CH-R як за габаритами, так і за ціною. А також пророкує світле майбутнє: виробник розраховує, що до 2025 року на цю модель буде припадати 30 відсотків усіх європейських продажів марки.

Фото: Toyota Yaris 2020 та анонсовий ескіз нового субкомпактного кросовера / Toyota

Європейський підрозділ Toyota, відповідальний за новинку, обіцяє не затягувати з презентацією. Виробництво нового кросовера налагодять у Франції, на одній складальній лінії з Yaris нового покоління.

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