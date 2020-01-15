Японский автопроизводитель подтвердил планы вывода на европейский рынок микро-кроссовера на базе Yaris.

Невиданной новинке уже пророчат статус бестселлера в Старом Свете. Дебют назначен на этот год.

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Вице-президент европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон официально подтвердил слухи, что с начала года ходят в автомобильных СМИ: хэтчбек Yaris превратится в субкомпактный кроссовер для европейского рынка. Причем новинка будет не просто "Ярисом" с увеличенным клиренсом, а вполне самостоятельной моделью, хотя и на той же платформе GA-B, что и у хэтча.

Пока новинка не имеет ни названия, ни визуализации. Производитель показал лишь очертания автомобиля на графическом тизере. Говоря о новинке, Toyota обозначает ее, как "кроссовер B-класса", и ставит на ступень ниже CH-R как по габаритам, так и по цене. А также предсказывает светлое будущее: производитель рассчитывает, что до 2025 года на эту модель будет приходиться 30 процентов всех европейских продаж марки.

Фото: Toyota Yaris 2020 и анонсовый эскиз нового субкомпактного кроссовера / Toyota

Европейское подразделение Toyota, ответственное за новинку, обещает не затягивать с презентацией. Производство нового кроссовера наладят во Франции, на одной сборочной линии с Yaris нового поколения.

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