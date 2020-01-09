У европейских дилеров марки новинки ожидаются в феврале-марте этого года.

В основе гибридных силовых установок Fiat 500 Hybrid и Panda Hybrid лежит 1-литровый трехцилиндровый мотор FireFly.

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Литровый бензиновый агрегат производительностью в 70 лошадиных сил совмещенный с 12-вольтовым стартер-генератором (BSG) и компактным литиевым аккумулятором, обеспечивает уменьшение выбросов углерода до 30% по сравнению с 1,2-литровым двигателем, которым оснащаются 500 и Panda.

Новый двигатель сгорания имеет относительно простую конструкцию, использует два клапана на цилиндр и распределительный вал с одной цепью. Система BSG также усилена функцией аккумуляции энергии торможения, которая возвращает часть неиспользованных электронов в аккумулятор мощностью 11 А.

Фото: Fiat 500 Hybrid и Fiat Panda Cross Hybrid / Fiat

Модели с отметкой Hybrid будут предлагаться с шестиступенчатой механической коробкой передач с "невиданным ранее" коэффициентом передаточных чисел шестой передачи, что "улучшает экономию топлива на трассе". Весь силовой агрегат расположен на 45 мм ниже, по сравнению с 1,2-литровым, что положительно отражается на управляемости автомобилей.

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