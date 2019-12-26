Независимо друг от друга, но почти одновременно, два фургона одели "спортивные костюмы".

Ford Transit Custom MS-RT R185 и Peugeot Expert Sport Edition предназначены исключительно для британского рынка.

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Особый фургон от Ford будет выпущен ограниченной серией из 40 машин, а специальное издание Peugeot Expert не ограничено в количестве.

Transit Custom MS-RT R185 получил агрессивный обвес кузова с уникальной радиаторной решеткой, черные 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing, хромированные патрубки выхлопа и графику для кузову. Внутри R185 щеголяет карбоновым рулем и кожаной отделкой.

Фото: Ford Transit Custom MS-RT R185 / Motor1

Клиенты получат возможность выбора минивэна с короткой и длинной колесной базой, а также выбор ручной или автоматической коробки передач. Цены начинаются от 37 995 фунтов стерлингов (около 1,14 млн грн), на них распространяется заводская гарантия на три года или 160 тысяч километров пробега.

Фото: Peugeot Expert Sport Edition / Motor1

Peugeot Expert Sport Edition также получил новый обвес и графику для кузова, легкосплавные диски Black Phoenix размерностью 17 дюймов и кожаную отделку салона. Особое исполнение доступное для грузового фургона и пассажирского минивэна с обычной или удлиненной колесной базой. Спецверсия доступна с дизельными моторами серии BlueHDi мощностью в 121 и 148 лошадиных сил.

Фото: минивэн Peugeot Expert Sport Edition / Motor1

Британские дилеры Peugeot уже принимают заказы на Expert Sport Edition, цены начинаются с 36 392 фунтов (около 1,1 млн грн) за пассажирскую версию, а грузовая стоит от 41 216 (1,24 млн грн).

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