Незалежно один від одного, але майже одночасно, два фургона вдягли "спортивні костюми".

Ford Transit Custom MS-RT R185 та Peugeot Expert Sport Edition призначені виключно для британського ринку.

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Особливий фургон від Ford буде випущений обмеженою серією з 40 машин, а спеціальне видання Peugeot Expert не обмежене в кількості.

Transit Custom MS-RT R185 отримав агресивний обвіс кузову з унікальною радіаторною решіткою, чорні 18-дюймові легкосплавні диски OZ Racing, хромовані патрубки вихлопу та графіку для кузову. Всередині R185 хизується карбоновим кермом та шкіряним оздобленням.

Фото: Ford Transit Custom MS-RT R185 / Motor1

Клієнти отримають можливість вибору мінівена з короткою та довгою колісною базою, а також вибір ручної чи автоматичної коробки передач. Ціни починаються від 37 995 фунтів стерлінгів (близько 1,14 млн грн), на них розповсюджується заводська гарантія на три роки або 160 тисяч кілометрів пробігу.

Фото: Peugeot Expert Sport Edition / Motor1

Peugeot Expert Sport Edition також отримав новий обвіс та графіку для кузову, легкосплавні диски Black Phoenix розмірністю 17 дюймів та шкіряне оздоблення салону. Особливе виконання доступне для вантажного фургону та пасажирського мінівена зі звичайною чи подовженою колісною базою. Спецверсія доступна з дизельними моторами серії BlueHDi потужністю у 121 та 148 кінських сил.

Фото: мінівен Peugeot Expert Sport Edition / Motor1

Британські дилери Peugeot вже приймають замовлення на Expert Sport Edition, ціни починаються з 36 392 фунтів (близько 1,1 млн грн) за пасажирську версію, а вантажна коштує від 41 216 (1,24 млн грн).

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