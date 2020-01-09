У європейських дилерів марки новинки очікуються у лютому-березні цього року.

В основі гібридних силових установок Fiat 500 Hybrid та Panda Hybrid лежить 1-літровий трициліндровий мотор FireFly.

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Літровий бензиновий агрегат продуктивністю у 70 кінських сил поєднаний з 12-вольтовим стартер-генератором (BSG) та компактним літієвим акумулятором, що забезпечує зменшення викидів вуглецю до 30%, порівняно з 1,2-літровим двигуном, яким оснащуються 500 та Panda.

Новий двигун згоряння має відносно просту конструкцію, використовує два клапани на циліндр і розподільний вал з одним ланцюгом. Система BSG також посилена функцією акумуляції енергії гальмування, котра повертає частину невикористаних електронів в акумулятор потужністю 11 А.

Фото: Fiat 500 Hybrid та Fiat Panda Cross Hybrid / Fiat

Моделі з позначкою Hybrid пропонуватимуться з шестиступеневою механічною коробкою передач із “небаченим раніше” коефіцієнтом передавальних чисел шостої передачі, що “покращує економію пального на трасі”. Весь силовий агрегат розташований на 45 мм нижче, порівняно з 1,2-літровим, що позитивно відображається на керованості автомобілів.

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