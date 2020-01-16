Культовый внедорожник следующего поколения должен появиться уже через несколько месяцев. Если верить слухам.

Японское издание BestCarWeb распространило информацию о том, что новое поколение "Крузера" представят летом этого года, а также еще несколько интересных подробностей о грядущей новинке.

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Так, в публикации говорится, что со сменой поколений внедорожника, Toyota откажется от восьмицилиндровых моторов в пользу гибридных силовых установок на базе бензиновых V6 объемом 3,5 литра. Причем называются даже приблизительные характеристики: около 300 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Эти цифры близки к показателям производительности нынешнего 4,6-литрового V8, однако можно предположить, что с новой силовой установкой Land Cruiser станет экономичнее в расходе горючего.

Еще одно утверждение японского издания: Land Cruiser переедет на модульную платформу TNGA, с которой внедорожник станет легче. Однако при этом лишится традиционной рамы, вместо которой будет неизвестная пока конструкция. Кроме того, Land Cruiser обещают лишить классического шестипозиционного автомата, заменив его вариатором.

Фото: рендеры Toyota Land Cruiser 2020-2021 / CarSalesBase

Дебют нового поколения "Ленд Крузера" якобы состоится в августе этого года. Но полностью полагаться на эти данные не стоит – в прошлом году японские издания также спекулировали информацией о новом Land Cruiser, обещая ему изменение индекса с 200 на 300, хотя никакого подтверждения этому до сих пор так и не появилось.

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