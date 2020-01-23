Разработка американских инженеров использует "цифровой" подход и работает значительно лучше, чем обычная тормозная система.

Электронноуправляемые тормоза обеспечивают системе ювелирную точность и значительно лучшую эффективность. Даже тяжелым “авто-поездам”.

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Поскольку популярные в США и Канаде пикапы часто используются владельцами для буксировки прицепов массой по 4 тонны, торможение для них может быть намного сложнее. В General Motors решили оптимизировать фирменную тормозную систему eBoost, которая улучшает эффективность работы этой системы для самой машины, настроив ее под нужды тягачей.

Для эксперимента был использован пикап из актуальной линейки одной из вышеназванных марок, оснащенный eBoost. Эта система использует, вместо классического усилителя, электронноуправляемый насос, который обеспечивает нужное давление, в зависимости от силы нажатия педали. Пикапу переписали софт, заменили тормозные диски, суппорты, а также шины. После этого, пикап соединили с четырехтонным прицепом и провели серию заездов с замерами.

Эффективность модернизированной системы оказалась неожиданно высокой – 20%. При торможении со 100 до 0 км/ч, тормозной путь оказался на 12 метров короче, чем у аналогичной машины с обычным eBoost. К тому же, система сглаживала колебания прицепа при торможении. Результаты представлены на видео ниже.

GM называет свою разработку Advanced Trailer Braking Concept (ATB), подчеркивая, что технология сейчас не используется в серийных автомобилях. Тем не менее, она имеет все шансы на появление в том или ином виде, в пикапах Chevrolet и GMC.

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