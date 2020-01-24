Экспедиционный грузовик от "Мерседес" пошел в горы не только ради рекорда, миссия его команды заключалась в установке радиооборудования на высоте.

Легкие Mercedes-Benz Unimog в который раз доказали свою работоспособность в экстремальных условиях: пара машин U 5023 поднялась на высоту 6694 метров над уровнем моря.

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Целью экспедиции было установление четырех аварийных радиостанций в высокогорных кемпингах вокруг Охоса-дель-Саладо в Чили – самом высоком действующем вулкане на планете с вершиной на высоте 6903 метра.

Unimog имели специальные шины и мощные лебедки, а также специальную систему, которая позволяла смещать вес вперед и назад для изменения центра массы.

Фото: Unimog U 5023 в горах Чили / Daimler

Лидер экспедиции Маттиас Джеш побил собственный рекорд высоты, который он установил в старшем Mercedes Zetros в 2014 году. Причем преодоление определенной высоты команда экспедиции не ставила перед собой целью, все радиостанции нужно было доставить на высоту 6100 метров в лагерь Амистад, но если поднялись так высоко, почему бы не продвинуться еще немного дальше и вписать свое имя в историю?

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