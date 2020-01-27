Єдиний продукт німецького концерну, якому не страшний дизельгейт.

Фірмові берлінські ковбаски каррі з Вольфсбурга продаються краще за Golf, Passat та Tiguan. Їх виробництво ведеться на єдиному заводі, тоді як автомобілі збираються на півсотні заводів по всьому світу.

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Volkswagen випускає ковбаски каррівурст вже майже півстоліття, з середини 1970-х років. Спочатку їх готували виключно для годування співробітників компанії, однак згодом сосиски з’явились у вільному продажу в німецьких крамницях. У 2019 році Volkswagen наробив аж 6,3 мільйона сосисок, а машин зібрав “лише” 6,2 мільйона. Цікаво, що фірмові ковбаски Volkswagen навіть внесені в офіційний каталог запчастин та мають власний ІД-номер.

Фото: фірмові сосиски від Volkswagen / Motor1

Ковбаски каррівурст вважаються однією з найпопулярніших закусок в Німеччині в цілому і в Берліні зокрема, а їх рецепт відомий ще з повоєнних років.

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