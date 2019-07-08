Шведський інститут корозії провів відповідне дослідження.

Які автомобілі більше схильні до корозії, а які – менше іржавіють: таке дослідження провели у Швеції.

В ньому досліджувались вживані автомобілі 2002-2005 років виготовлення – якраз ті, яких найбільше в Україну завезли на єврономерах.

Виявилося, що довговічність кузова залежить не лише від марки та моделі, але й від конкретного року випуску. Адже у одній і тій же моделі різних років антикорозійний захист може бути різним.

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Отже, якщо брати автомобілі 2002-2003 року, то кращими названі Audi A4, Mercedes C-Class, Nissan Micra, Opel Astra, Renault Megane, Saab 9-5, Skoda Octavia, VW Golf і Volvo S70 / V70.

Найбільш часто іржавіють такі вживані авто 2002-2003 років виготовлення, як Ford Focus і Mondeo, Mazda 6, Mercedes E-Class рівень антикорозійного захисту незадовільний.

Серед моделей 2004-2005 років добре протистоять корозії Citroen C5, Ford Mondeo, Nissan Micra, Opel Astra, Renault Megane, Volvo S40 / V40.

Щодо моделей тих же років, які швидко покриваються іржею, то це Ford Focus, Kia Picanto, Mercedes A-Class, Toyota Corolla і Volkswagen Passat.

Нагадаємо, що в Україні винайшли унікальнне авто, яке не боїться корозії..