Якщо з віком в бороду всякого чоловіка починає бити сивина (чи то справжнісінька, чи то чисто психологічна), то на автомобілях з роками, як правило, просвічується рудий відтінок. Тільки не той, який міг би зробити зовнішність оригінальніше і солідніше, а зовсім навпаки.

Перших натяків на знайомство з "рудою" всі водії бояться як Судного дня. Адже мова йде про іржу на кузові і деталях ходової частини. Як захистити кузов від корозії? Корозія металу, на жаль, неминуча, як похмілля на ранок 1 січня.

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Тим не менш, деякі моделі і навіть марки автомобілів примудряються зустрічати старість гідно, а інші здаються перед наступом безжального "іжаніта" практично відразу. Експерти шведської компанії Widström склали рейтинг машин, кузова і елементи ходової частини в яких схильні до корозії більше за інші. А для рівноваги вказали на моделі, які з "рудою" дружити відмовляються.

Примітно, що мова йде про нові машини: в рамках дослідження, фахівці вивчили особливості конструкції 39 моделей і склали прогнози: чиї шанси покритися іржею з молодих років високі, а хто і після чверті століття експлуатації зможе залишатися без ознак "віспи" на ЛКП і тому подібних ушкоджень. Кожному з протестованих щасливчиків привласнили свій рейтинг, де 5 – максимальна оцінка стійкості. Мінімальним балом став показник 2. Отже, ми розповімо вам про машини, які зайняли найвищі і, відповідно, найнижчі позиції в опублікованому списку.

При знайомстві з кожним з 39 учасників дослідження експерти перевіряли вологопоглинаючу ізоляцію конструкції і різні грязьові "пастки". Як виявилося, багато брендів нехтують антикорозійною обробкою і сподіваються тільки на ґрунтовку і стійкість лакофарбового покриття. Йдеться, в більшості випадків, про японські машини. Отже, в перших рядках цього рейтингу моделей з країни висхідного сонця не виявилося. Замість них тут домінують німці.

Так, Audi A6 пройшов перевірку на "ура" і, згідно з прогнозом, нескоро засмутить своїх власників проявом рудих відтінків на ЛКП і площинах кузова. Експерти відзначили в машині хороший захист від іржі, надійно закриті порожнечі в деталях "оперення" і завидну кількість алюмінію.

Іржа може не турбувати власника представницького Mercedes-Benz S-Class близько 30 років. До такого висновку дійшли експерти після тісного знайомства з новим седаном. У нього, як з'ясували допитливі, деталі шасі і вихлопної системи виконані з алюмінію. Цей же метал міститься в конструкції дверей, капота і передніх крилах. Примітно, що в списку опинилися два "Мерседеса". Але ось молодший брат A-Class не дотягнув до вищого балу, хоча і показав цілком непоганий результат. Захист від корозії в цій машині оцінили 4 балами – ще не соромно, але вже не премиально.

А ось французи марширують вроздріб: автомобілі марок Citroen і Peugeot нагороджували, в основному, 2 і 3 балами. Але продукція Renault, на відміну від земляків, показала більш успішні результати. Хоча французький мінівен Espace і далекий від преміального сегмента (на відміну від попередніх власників "п'яти зірок"), на алюміній розробник не поскупився, щедро використавши його в конструкції авто. Також і всю вихлопну частину зробили з нержавійки, а деякі кузовні панелі, за традицією, і зовсім виконали з пластика. До всього, експерти відзначили хороші ущільнюючі прорізи і надійну герметизацію днища.

Якщо ви власник одного з наведених вище автомобілів – видихайте з полегшенням. Але ось водіям наступних п'яти моделей не завадить вжити термінових заходів. Так, один з найпопулярніших в Європі автомобілів – Ford Focus, як з'ясувалося, може досить швидко втратити свіжий зовнішній вигляд. В рамках дослідження вдалося встановити, що у ЛКП "Фокуса" є слабке місце на стиках передніх крил, а також погане ущільнення дверей, капота і дверей багажного відсіку. Більш того, експерти виявили ще й незапечатані порожнини в конструкції днища. Недуга спостерігається не тільки у Ford Focus: інші машини "блакитного овалу", що потрапили в руки експертів, теж заробили найнижчі оцінки. Мова йде про моделі Ford S-Max і Ford Ecosport.

Варто згадати про найбільш схильних до корозії ділянки кузова автомобіля і власників нових Citroen C4 Cactus. На щастя, способи запобігання проявам іржі давно відомі, і ми про них вже розповідали. У компактного кросовера Citroen C4 Cactus, як з'ясувалося, дуже погані ущільнення капота і дверей (в тому числі і задньої). Також експерти нарікали на слабкий внутрішній захист лонжеронів і крил. У загальному списку вивчених авто також зустрічається Citroen C3 Aircross: він теж не відрізняється блискучим захистом від корозії, хоча результат показав краще, ніж у "Кактуса".

Точки, в яких з часом почне "розквітати" Nissan Qashqai, теж цілком передбачувані, а значить господарям доведеться подбати про додаткову обробку. Фахівці виявили відсутність захисту від іржі всередині капота і задніх дверей. Притому, що всі місця стиків добре герметизовані, кілька потенційних проблем в захисті експертам виявити вдалося. Наприклад, пильної уваги вимагають точки в районах кріплення важелів задньої підвіски і опори задніх пружин.

Осередки загоряння іржі у Honda Civic, в першу чергу, будуть утворюватися на дверних порогах. Вивчивши їх, експерти відзначили низький рівень герметизації порожнин. Також вони заявили про надмірно економну обробку воском. На думку фахівців, заощадивши на антикорозійній обробці, виробник переклав цю необхідність на своїх клієнтів.

Ще один японський автомобіль виявився в самому хвості списку. З одного боку, експерти похвалили кросовер Subaru XV за алюмінієві елементи конструкції і добре запечатані стики на дверях. З іншого, – поскаржилися на необроблені внутрішні порожнини окремих частин кузова. Також, згідно з висновками фахівців, пластикові смужки на порогах і крилах можуть збирати вологу і бруд, що неминуче призведе до виникнення під ними вогнищ корозії.

У список протестованих машин потрапив цілий ешелон моделей Volkswagen. Однак, піднятися дуже високо або ж впасти так низько, щоб отримати окреме місце в нашому рейтингу, не вдалося жодній з семи машин. Зокрема, Golf з ДВЗ, його електрична версія, Passat Alltrack, універсал Passat Estate, Tiguan і Tiguan Allspace пройшли перевірку на "четвірку". І лише новий T-Roc неприємно відзначився трьома балами.

Також всім складом гідно пройшов випробування виводок Audi. Крім згаданого раніше A6, в списку присутні A4 Allroad, Audi A4 Avant і Audi A8. Кожен отримав по 4 бали, за винятком A8, який порадував "п'ятіркою". Не кращим чином показала себе марка Volvo – точніше, моделі V60 і XC40, які рішенням експертів заробили "трійки".

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Під завісу вважаємо за необхідне нагадати, що з огляду на суворість нашого українського клімату, боротьба з корозією залишається головним болем для багатьох автомобілістів. Як можна помітити, сучасні авто іменитих брендів схильні до ганебних зв'язків з "рудою". Сподіватися, що автовиробники придумають "ліки від усіх хвороб" або використовуватимуть дорогі технології навіть в бюджетному класі точно не варто.

Так що не забувайте стежити за станом свого авто і займатися хоча б базовим доглядом за ним самостійно. Особливо, якщо помітили свою "ластівку" в нижній частині цього суб'єктивного списку.