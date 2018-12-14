Активісти громадської організації "ЗупиниЛося" зробили рейд у столичному районі Троєщина.

Цього разу активісти громадської організації "ЗупиниЛося" прагнули добитися, щоб водії, що поспішають більше за інших, не їздили тротуарами. Однак деякі роблять це регулярно, і не хочуть зраджувати традиціям. Наприклад, один з них, щоб не їхати дорогою, вирішив з’їхати у лісосмугу. Інший, незважаючи на те, що сильно спізнювався, хвилин п’ятнадцять погрожував активістам.

Нагадаємо, що найбільше порушників паркування виявлено біля Генпрокуратури.