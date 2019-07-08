Шведский институт коррозии провел соответствующее исследование.

Какие автомобили больше подвержены коррозии, а какие – меньше ржавеют: такое исследование провели в Швеции.

В нем исследовались бывшие в употреблении автомобили 2002-2005 годов изготовления – как раз те, которых больше всего в Украину завезли на еврономерах.

Оказалось, что долговечность кузова зависит не только от марки и модели, но и от конкретного года выпуска. Ведь в одной и той же модели разных лет антикоррозийная защита может быть разной.

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Итак, если брать автомобили 2002-2003 года, то лучшими названы Audi A4, Mercedes C-Class, Nissan Micra, Opel Astra, Renault Megane, Saab 9-5, Skoda Octavia, VW Golf и Volvo S70 / V70.

Наиболее часто ржавеют такие бывшие в употреблении авто 2002-2003 годов изготовления, как Ford Focus и Mondeo, Mazda 6, Mercedes E-Class – уровень антикоррозионной защиты неудовлетворительное.

Среди моделей 2004-2005 годов хорошо противостоят коррозии Citroen C5, Ford Mondeo, Nissan Micra, Opel Astra, Renault Megane, Volvo S40 / V40.

Что касается моделей тех же лет, которые быстро покрываются ржавчиной, то это Ford Focus, Kia Picanto, Mercedes A-Class, Toyota Corolla и Volkswagen Passat.

Напомним, что в Украине изобрели уникальнне авто, которое не боится коррозии.