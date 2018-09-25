Ще в радянські часи в Україні випускали мікроавтобус "Старт", який мав пластиковий кузов. Цей проект був дуже цікавий. Він багато дав радянській автомобільній промисловості. Сьогодні ми розповімо про те, як створювався "Старт".

Мікроавтобус “Старт” розроблявся на базі Сєвєродонецької авторемонтної бази і сєверодонецького заводу “Склопластик”. Був утворений конструкторський відділ, куди запросили працювати талановитих конструкторів. Наприклад, там працювали випускники Харківського автодорожнього інституту. За дизайн відповідав художник-конструктор Юрій Андрос.

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Спочатку був створений макет мікроавтобуса в масштабі 1:10, а потім – гіпсовий макет. Після цього макет обклеїли, отримавши контрформу. У ній потім робили кузова. Двигун взяли від ГАЗ-21.

Перший мікроавтобус “Старт” зібрали наприкінці 1963 року. Це був туристичний варіант з трьома сидіннями-диванами і з умивальником в багажнику. Проект отримав схвалення Компартії.

Всього в 1963-1970 роках було зроблено більше 150 мікроавтобусів “Старт”. Перші екземпляри стали експериментальними. Деякі “Старти” використовувалися як маршрутні таксі. На жаль, другого покоління у цього мікроавтобуса з пластиковим кузовом не було.