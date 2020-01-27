Все заводы производителя переименованы, из них исключили часть "фабрика".

Илон Маск поделился планами по открытию первого центра дизайна Tesla в Европе, а также заявил о намерениях переименовать существующие заводы в новом корпоративном стиле. На англоязычном портале Wikipedia информация уже отредактирована.

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За дизайн всех электромобилей Tesla на сегодняшний день ответственна главная студия в калифорнийском городе Хоторн. Инженерные подразделения размещены в США и Китае, а заводы компании расположены в Соединенных Штатах, Китае и Германии. Первые три производственных комплекса размещены в штатах Калифорния, Невада и Нью-Йорк и известны как Tesla Factory, Gigafactory 1 и Gigafactory 2, соответственно. Завод в КНР обозначался, как Gigafactory 3, а берлинский комплекс – как Gigafactory 4.

For sure. Giga Berlin will build sustainable energy vehicles using sustainable energy, so net environmental impact will be extremely positive! — Sphere-Earthers Rūl (@elonmusk) 25 января 2020 г.

По новому стандарту все производства будут иметь в названии локацию, на которой они находятся. Таким образом, новые обозначения будут следующими: Tesla Giga Nevada, Tesla Giga New York, Tesla Giga Shanghai и так далее.

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