Первые машины заказчикам обещают передать до конца нынешнего года. С сюрпризом для тех, кто верит в сакральные числа.

Калифорнийский стартап Rivian провел закрытую демонстрацию своих электрических автомобилей для СМИ в районе залива Сан-Франциско, во время которой заявил, что цены на них будут обнародованы в скором времени, и они будут ниже, чем объявлено ранее.

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Основатель и исполнительный директор Rivian – Роберт R.J. Скериндж сообщил Reuters, что пикап R1T средней комплектации со стеклянной панорамной крышей с функцией затемнения будет стоить около 69 тысяч долларов. Он будет иметь запас хода в 300 миль (482 км) на одном заряде. Ранее производитель заявлял, что базовая модель будет стоить 68 тысяч долларов. Внедорожник R1S в аналогичной комплектации будет продаваться примерно за 72 тысячи долларов – ранее называлась стоимость базовой модели на уровне 72 500 долларов.

Также по заявлению руководителя компании, менее дальнобойные версии R1T и R1S будут иметь запас хода в 370 км, а машины с самым большим аккумулятором смогут преодолевать до 643 км на одном заряде.

Компания Rivian основана в 2009 году как Avera Automotive. Впоследствии название изменилось на Rivian Automotive и в 2011 году фирма взяла курс на выпуск автономных (полуавтономных) электрокаров. Первый прототип Rivian был представлен в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. С тех пор стартап оброс солидными инвесторами, наиболее значительными из которых являются Amazon и Ford, а общая сумма инвестиций в компанию составила 3,6 миллиарда долларов.



Фото: Rivian R1S и Rivian R1T / Rivian Automotive

Брайан Хэйс, главный инженер-разработчик “Ривиан”, продемонстрировал аккумуляторы электрокаров, и отметил, что 7776 из них питают электромоторы пикапа, а еще один служит для подсветки дверцы, поэтому в целом у транспортного средства 7777 батарей.

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