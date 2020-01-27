Перші машини замовникам обіцяють передати до кінця нинішнього року. Із сюрпризом для тих, хто вірить у сакральні числа.

Каліфорнійський стартап Rivian провів закриту демонстрацію своїх електричних автомобілів для ЗМІ в районі затоки Сан-Франциско, під час якої заявив, що ціни на них будуть оприлюднені незабаром, і вони будуть нижчими, ніж оголошено раніше.

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Засновник і виконавчий директор Rivian – Роберт R.J. Скеріндж повідомив Reuters, що пікап R1T середньої комплектації зі скляним панорманим дахом з функцією затемнення коштуватиме близько 69 000 доларів. Він матиме запас ходу у 300 миль (482 км) на одному заряді. Раніше виробник заявляв, що базова модель коштуватиме 68 000 доларів. Позашляховик R1S в аналогічній комплектації буде продаватися приблизно за 72 000 доларів – раніше називалась вартість базової моделі на рівні 72 500 доларів.

Також за заявою керівника компанії, менш дальнобійні версії R1T та R1S матимуть запас ходу у 370 км, а машини з найбільшим акумулятором зможуть долати до 643 км на одному заряді.

Компанія Rivian, заснована в 2009 році, як Avera Automotive. Згодом назва змінилась на Rivian Automotive і у 2011 році фірма узяла курс на випуск автономних (напівавтономних) електрокарів. Перший прототип Rivian був представлений у 2018 році на автосалоні в Лос-Анджелесі. З тих пір стартап обріс солідними інвесторами, найбільш значними з яких є Amazon та Ford, а загальна сума інвестицій в компанію склала 3,6 мільярди доларів.



Фото: Rivian R1S та Rivian R1T / Rivian Automotive

Брайан Гейс, головний інженер-розробник “Рівіан”, продемонстрував акумулятори електрокарів, та зазначив, що 7776 з них живлять електромотори пікапа, а ще один слугує для підсвічування дверцят, тож загалом у транспортного засобу 7777 батарей.

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