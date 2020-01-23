Поставки Tesla Model Y можуть початися вже через два тижні.

Схоже, що поставки Tesla Model Y можуть початися дуже скоро. Дана інформація з’явилася після того, як на сайті декодера VIN Національної Адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) було опублікована згадка про новий повністю електричний кросовер.

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Крім публікації даних про VIN автомобілів Tesla Model Y новинка отримала сертифікацію від CARB 9 січня. Крім того, видання The Driven повідомило про те, що користувач Twitter на ім’я Moez поділився інформацією щодо того, що поставки нових Model Y можуть початися вже через два тижні.

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск покладає великі надії на Model Y, оскільки він передрікає електрокару більш високу популярність, ніж Model 3 і Model S разом узятим.

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Нагадаємо, що Model Y була презентована 16 березня 2019 г. Відео презентації: