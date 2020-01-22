Вчора 21 січня ринкова вартість американської компанії Tesla перевищила $100 млрд, пише Bloomberg.

Під час торгів у вівторок акції компанії подорожчали на 7,2%, а після закриття - ще на 1,4%. В результаті вартість однієї акції виросла до $ 555,1. Ринкова капіталізація склала приблизно $ 100,1 млрд. Це лише трохи менше, ніж у компанії Volkswagen AG ($ 100,6 млрд).

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На момент написання новини вартість акцій знизилася до $ 547,2. Ринкова капіталізація компанії - $ 98,6 млрд. Ілон Маск, головний виконавчий директор Tesla, отримає близько $ 346 млн, якщо ринкова капіталізація Tesla протягом декількох місяців буде вище $ 100 млрд. $ 346 млн - перший транш винагороди на загальну суму $ 2,6 млрд.

Акції Tesla подорожчали більш ніж в два рази з тих пір, як компанія несподівано відзвітувала про прибуток в третьому кварталі минулого року і повідомила інвесторам, що раніше плану відкриває завод в Китаї і випускає наступний автомобіль, кросовер Model Y.

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