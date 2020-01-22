Нова Fabia буде цілком відповідати корпоративному стилю Škoda

Четверта версія Škoda Fabia може бути представлена світу вже в цьому році. Спочатку прем'єра була запланована на кінець року, але згодом з'явилася інформація, що Škoda Fabia дебютує ще раніше, скоріш за все на автосалоні в Женеві. Звичайно, автовиробник офіційно поки нічого не підтвердив.

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Згідно з останньою доступною інформації, схоже, що нове покоління прощається з кузовом універсал, і Fabia залишиться на ринку тільки у вигляді п'ятидверного хетчбека. Мабуть у Шкоди є вагомі підстави для такого скорочення. Якщо ви хочете більш практичний автомобіль, ви можете купити більший (і дорожчий) Kamiq.

Також відомо, що нове покоління отримає сучасну модульну платформу MQB A0. Уже є ряд автомобілів які на ній побудовані, таких як Volkswagen Polo, Seat Ibiza і Audi A1. Це означає, крім іншого, що нова Fabia буде виключно з переднім приводом.

Основою різних силових агрегатів напевно стане трициліндровий літровий двигун в декількох варіантах форсировки. Для більш вимогливих покупців буде підготовлено 1,5 літровий чотирьох циліндровий двигун потужністю у 150 к.с. Клієнти можуть вибирати між ручною коробкою передач і DSG. Ймовірно, ми не побачимо дизельні двигуни під капотом нового покоління, але деякі бензиновики будуть м'якими гібридами. Втім, гадати немає сенсу, будемо чекати офіційної інформації.

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