Новая Fabia будет вполне соответствовать корпоративному стилю Škoda

Четвертая версия Škoda Fabia может быть представлена миру уже в этом году. Изначально премьера была запланирована на конец года, но впоследствии появилась информация, что Škoda Fabia дебютирует еще раньше, скорее всего на автосалоне в Женеве. Конечно, автопроизводитель официально пока ничего не подтвердил.

Читайте также: Правила дорожного движения предлагают включить в школьную программу

Согласно последней доступной информации, похоже, что новое поколение прощается с кузовом универсал и Fabia останется на рынке только в виде пятидверного хэтчбека. Видимо, у Шкоды есть веские основания для такого сокращения. Если вы хотите более практичный автомобиль, вы можете купить больший (и более дорогой) Kamiq.

Также известно, что новое поколение получит современную модульную платформу MQB A0. Уже есть ряд автомобилей, которые на ней построены, таких как Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Это означает, помимо прочего, что новая Fabia будет исключительно с передним приводом.

Основой различных силовых агрегатов наверняка станет трехцилиндровый литровый двигатель в нескольких вариантах форсировки. Для более требовательных покупателей будет подготовлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью в 150 л.с. Клиенты могут выбирать между ручной коробкой передач и DSG. Вероятно, мы не увидим дизельные двигатели под капотом нового поколения, но некоторые бензиновики будут мягкими гибридами. Впрочем, гадать нет смысла, будем ждать официальной информации.

Читайте также: В Киеве стоимость парковки поднимут до 50 грн в час