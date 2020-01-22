О такой инициативе заявил известный правозащитник и автор книг Владимир Караваев.

Юрист Владимир Караваев предположил на своей странице в ФБ, что преподавание основ безопасности дорожного движения в общеобразовательных школах сможет значительно повысить культуру участников дорожного движения. Причем в школах надо не только сделать этот предмет обязательным, но и сдавать зачет или экзамен по нему в старших классах.

"Только так водители и пешеходы начнут понимать и уважать друг друга, а велосипедисты плавно вольются в транспортный поток, – считает Владимир Караваев.

Эта инициатива нашла поддержку среди участников дорожного движения.

Напомним, что нардепы планируют повысить штрафы за нарушение ПДД.