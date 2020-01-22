Про таку ініціативу заявив відомий правозахисник та автор книг Володимир Караваєв.

Юрист Володимир Караваєв висловив припущення на своїй сторінці в ФБ, що викладання основ безпеки дорожнього руху в загальноосвітніх школах зможе значно підвищити культуру учасників дорожнього руху. Причому в школах треба не лише зробити цей предмет обов'язковим, але й здавати залік чи іспит з нього у старших класах.

"Тільки так водії та пішоходи почнуть розуміти і поважати один одного, а велосипедисти плавно увіллються в транспортний потік, - вважає Володимир Караваєв.

Ця ініціатива знайшла підтримку серед учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що нардепи збираються підвищити штрафи за порушення ПДР.