Вчера 21 января рыночная стоимость американской компании Tesla превысила $100 млрд, пишет Bloomberg.

В ходе торгов во вторник акции компании подорожали на 7,2%, а после закрытия – еще на 1,4%. В результате стоимость одной акции выросла до $555,1. Рыночная капитализация составила примерно $100,1 млрд. Это лишь немногим меньше, чем в компании Volkswagen AG ($100,6 млрд).

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На момент написания новости стоимость акций снизилась до $547,2. Рыночная капитализация компании – $98,6 млрд. Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla в течение нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн – первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.

Акции Tesla подорожали более чем в два раза с тех пор, как компания неожиданно отчиталась о прибыли в третьем квартале прошлого года и сообщила инвесторам, что раньше плана открывает завод в Китае и выпускает следующий автомобиль, кроссовер Model Y.

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