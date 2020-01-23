Поставки Tesla Model Y могут начаться уже через две недели.

Похоже, что поставки Tesla Model Y могут начаться очень скоро. Данная информация появилась после того, как на сайте декодера VIN Национальной Администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) было опубликовано упоминание о новом полностью электрическом кроссовере.

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Помимо публикации данных VIN об автомобилях Tesla Model Y, новинка получила сертификацию CARB от 9 января. Кроме того, издание The Driven сообщило о том, что пользователь Twitter по имени Moez поделился информацией относительно того, что поставки новых Model Y могут начаться уже через две недели.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск возлагает большие надежды на Model Y, поскольку он предрекает электрокару более высокую популярность, чем у Model 3 и Model S вместе взятых.

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