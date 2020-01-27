Усі заводи виробника перейменовані, з них виключили частину "фабрика".

Ілон Маск поділився планами з відкриття першого центру дизайну Tesla у Європі, а також заявив про наміри перейменувати існуючі заводи в новому корпоративному стилі. На англомовному порталі Wikipedia інформація вже відредагована.

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За дизайн усіх електромобілів Tesla на сьогоднішній день відповідальна головна студія в каліфорнійському місті Хоторн. Інженерні підрозділи розміщені в США та Китаї, а заводи компанії розташовані у Сполучених Штатах, Китаї та Німеччині. Перші три виробничих комплекса розміщені у штатах Каліфорнія, Невада та Нью-Йорк і відомі як Tesla Factory, Gigafactory 1 та Gigafactory 2, відповідно. Завод у КНР позначався, як Gigafactory 3, а берлінський комплекс – як Gigafactory 4.

For sure. Giga Berlin will build sustainable energy vehicles using sustainable energy, so net environmental impact will be extremely positive! — Sphere-Earthers Rūl (@elonmusk) 25 января 2020 г.



За новим стандартом усі виробництва матимуть в назві локацію, на якій вони знаходяться. Таким чином, нові позначення будуть наступними: Tesla Giga Nevada, Tesla Giga New York, Tesla Giga Shanghai і так далі.

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