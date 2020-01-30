Объем продаж растет, цены акций растут, а линейка моделей еще даже не заполнена на 100 процентов.

Рекордные продажи электромобилей в четвертом квартале 2019 года помогли Tesla Inc выйти на второй подряд прибыльный квартал.

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Производитель электрокаров заявил о получении чистой прибыли в размере 105 миллионов долларов с октября по декабрь 2019 года, или 56 центов за акцию, хотя ежегодная потеря все еще составляет 862 миллиона долларов. Стоимость акций компании выросла более чем на 11% и на внеочередных торгах в среду составила $647,93 за единицу.

В ежеквартальном письме для инвесторов Tesla заявляет, что рассчитывает без труда превысить производство 500 000 автомобилей на своих заводах во Фримонте, Калифорнии и Шанхае. До конца марта с завода в Фримонте должна сойти новая модель марки – кроссовер Model Y, а в следующем году производство Model Y стартует на новом заводе в Шанхае. Компания также заявила, что планирует начать производство первой партии грузовиков Semi до конца этого года. В 2021 году также в полную силу должен работать завод близ Берлина, обеспечивая электрокарами европейский рынок.

Акции Tesla с мая прошлого года выросли более чем в три раза, что подняло рыночную стоимость компании выше таких гигантов, как Volkswagen, а также General Motors и Ford вместе взятых. Доход производителя электромобилей и солнечных панелей в четвертом квартале вырос на 2% до 7,38 миллиарда долларов. Показатели доходов в четвертом квартале превысили оценку на Уолл-стрит в 6,99 миллиарда долларов.

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