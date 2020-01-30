Об'єм продажів росте, ціни акцій зростають, а лінійка моделей ще навіть не заповнена на 100 відсотків.

Рекордні продажі електромобілів у четвертому кварталі 2019 року допомогли Tesla Inc вийти на другий поспіль прибутковий квартал.

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Виробник електрокарів заявив про отримання чистого прибутку в розмірі 105 мільйонів доларів з жовтня по грудень 2019 року, або 56 центів за акцію, хоча щорічна втрата усе ще становить 862 мільйона доларів. Вартість акцій компанії виросла більш, як на 11% і на позачергових торгах у середу становила $647,93 за одиницю.

У щоквартальному листі для інвесторів Tesla заявляє, що розраховує без зусиль перевищити виробництво 500 000 автомобілів на своїх заводах у Фрімонті, Каліфорнії та Шанхаї. До кінця березня з заводу у Фрімонті повинна зійти нова модель марки – кросовер Model Y, а наступного року виробництво Model Y стартує на новому заводі у Шанхаї. Компанія також заявила, що планує розпочати виробництво першої партії вантажівок Semi до кінця цього року. У 2021 році також на повну силу повинен працювати завод поблизу Берліна, забезпечуючи електрокарами європейський ринок.

Акції Tesla з травня минулого року зросли більш ніж утричі, що підняло ринкову вартість компанії вище таких гігантів, як Volkswagen, а також General Motors та Ford разом узятих. Дохід виробника електромобілів та сонячних панелей у четвертому кварталі виріс на 2% до 7,38 мільярда доларів. Показники доходів у четвертому кварталі перевищили оцінку на Уолл-стріт у 6,99 мільярда доларів.

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