У січні український автопарк поповнили майже 7,1 тис. нових легкових авто або на 35% більше, ніж роком раніше.

Найбільший попит в першому місяці року мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1207 шт. У порівнянні з січнем минулого року реалізація нових Тойот в Україні зросла на 91%, що і дозволило цій японській марці піднятися з другої на першу сходинку рейтингу, повідомляє Укравтопром.

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У той же час, січневий лідер минулого року – Renault, незважаючи на 31-відсоткове зростання, опустився на сходинку вниз з результатом 1055 авто. Зберіг третю позицію в рейтингу Nissan, реєстрації якого виросли майже на чверть до 529 шт.

Чеська Skoda, яка рік тому замикала лідерську п’ятірку, збільшила реалізацію на 37%, до 466 авто, і піднялася на четверте місце. Попит на автомобілі марки KIA виріс на 12%, і хоча цього було недостатньо, щоб зберегти за маркою четверту сходинку в рейтингу, але результату в 436 зареєстрованих авто з запасом вистачило на п’яте місце.

Також до ТОП-10 січня 2020 року увійшли такі марки: Hyundai – 362 шт. (+8%); Volkswagen – 323 шт. (+18%); Mercedes-Benz – 269 шт. (+84%); Peugeot – 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

За підсумками минулого місяця титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів дістався автомобілю Toyota RAV-4. Цей компактний кросовер в січні вибрали 513 покупців.

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