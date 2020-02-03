У центрі Києва зняли на відео, як чоловік гамселив ногами машину, яка перекрила пішохідний перехід.

На кадрах помітно, як на вулиці Лаврській біля стін Києво-Печерської лаври перехожий погнув передню частину машини і продовжує бити її ногами. Імовірно, його обурило те, що авто було припарковано з порушеннями і перекрило прохід для пішоходів.

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У публікації немає жодної інформації про те, чи покарали якось зловмисника. При цьому у коментарях користувачі розійшлись у думках щодо того, чи правильно вчинив чоловік. Одні юзери писали, що водій сам винен, бо поставив машину з порушеннями. Інші ж писали, що у будь якому разі зловмисник не мав права шкодити чуже майно.

Нагадаємо, шо правила дорожнього руху дозволяють парковку на тротуарах, але для проходу пішоходів потрібно залишити шо найменше два метри.

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