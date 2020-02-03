В центре Киева сняли на видео, как мужчина бил ногами машину, перекрывшую пешеходный переход.

На кадрах видно, как на улице Лаврской у стен Киево-Печерской лавры прохожий погнул переднюю часть машины и продолжал бить ее ногами. Вероятно, его возмутило то, что авто было припарковано с нарушениями и перекрыло проход для пешеходов.

Читайте также: В Киеве ожидают пробки в связи с проездом кортежей

В публикации нет никакой информации о том, наказали ли как-то злоумышленника. При этом в комментариях пользователи разошлись во мнениях относительно того, правильно ли поступил человек. Одни пользователи писали, что водитель сам виноват, потому что поставил машину с нарушениями. Другие же писали, что в любом случае злоумышленник не имел права вредить чужое имущество.

Напомним, шо правила дорожного движения позволяют парковку на тротуарах, но для прохода пешеходов нужно оставить не менее двух метров.

Также интересно: В Украине потребление горючего достигло уровня 2008 года