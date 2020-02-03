В связи с визитом Президента Турецкой Республики планируются ограничения дорожного движения в Киеве.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 3 февраля в связи с визитом в Украину Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице. Также просим учесть вероятные ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе утром 3 февраля и рекомендуем по возможности воспользоваться общественным транспортом", – сообщается на сайте Управления государственной охраны Украины.

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"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 2006 №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрете дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" обеспечивать безопасность и предоставлять сопровождение делегации Турецкой Республики на территории Украины на протяжении визита", – говорится в сообщении.

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