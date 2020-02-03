В автосервисах действительно часто меняют исправные детали. Иногда это действительно обман потребителя, но чаще – забота о денежных и временных ресурсах клиента.

На первый взгляд кажется, что менять исправную деталь – неправильно и расточительно. Но на самом деле это не так. Конечно, мошенничество на автосервисах – явление достаточно распространенное, но далеко не всегда рекомендация заменить исправную деталь является способом "нажиться" на клиенте, который ничего не понимает в ремонте авто.

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Парные детали

Самый простой пример – пружины или амортизаторы подвески. Эти детали почти всегда меняются в паре. Например, если вышел из строя один из амортизаторов, то менять нужно оба (на одной оси).

Если лопнул одна пружина – также надо менять пару. Это делается для того, чтобы правая и левая часть подвески работали одинаково. Если оставить одну старую пружину или амортизатор, автомобиль перекосит или будет по-разному себя вести при повороте направо или налево.

Что же касается рычагов подвески, рулевых тяг и наконечников, то также существует рекомендация менять их в паре. Но это лишь рекомендация, и в некоторых случаях ею можно пренебречь. Например, если одна шаровая испортилась из-за поврежденного пыльника, а другая осталась целой – можно заменить одну опору (или рычаг).

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Очень строго правило четности придерживается в отношении тормозной системы. Диски, барабаны и колодки всегда меняются на одной оси полностью. Даже если один из суппортов заклинило и колодки сносились лишь с одной стороны, все равно меняют их только комплектом на ось.

Плановые работы

Некоторые детали требуют замены еще до того, как они сломались. Один из примеров – пояс газораспределительного механизма. Он имеет определенный ресурс, указанный в сервисной книге (как правило 60, 90 или 100 тыс. км.). При его замене меняют не только сам ремень, но и ролики и натяжные механизмы. Дело в том, что если ремень ГРМ порвется, мотор получит очень значительные повреждения, устранить которые будет значительно дороже, чем планово и превентивно заменить ремень.

Так же к плановым заменам относятся все фильтры (масляный, топливный, воздушный и фильтр салона). Регламент их замены также прописан в сервисной книге. На самом деле, на время замены фильтра еще не полностью забиты, но их все равно стоит поменять. Тоже самое касается и свечей зажигания.

Попутные работы

Часто при выполнении масштабных сервисных операций рекомендуется попутная замена некоторых деталей. Например, при замене ремня ГРМ часто рекомендуют заменить и насос системы охлаждения (если он приводится паком ГРМ). Делается это ради того, чтобы дважды не выполнять тот же объем работ.

Другой пример – замена заднего сальника коленчатого вала при замене комплекта сцепления. Сам сальник – недорогая деталь, но чтобы ее заменить, нужно разобрать половину подкапотного пространства. При замене сцепления эти работы все равно выполняются, поэтому попутно и превентивно заменить деталь, которая стоит несколько долларов, не будет лишним.

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