В автосервісах дійсно часто змінюють справні деталі. Іноді це дійсно обман споживача, але частіше - турбота про грошові і часові ресурси клієнта.

На перший погляд здається, що міняти справну деталь – неправильно і марнотратно. Але насправді це не так. Звісно, шахрайство на автосервісах – явище достатньо поширене, але далеко не завжди рекомендація замінити справну деталь є способом “нажитися” на клієнті, який нічого не тямить в ремонті авто.

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Парні деталі

Найпростіший приклад – пружини або амортизатори підвіски. Ці деталі майже завжди міняються в парі. Наприклад, якщо вийшов з ладу один з амортизаторів, то міняти потрібно обидва (на одній осі).

Якщо луснула одна пружина – також треба міняти пару. Це робиться для того, щоб права і ліва частина підвіски працювали однаково. Якщо залишити одну стару пружину або амортизатор, автомобіль перекосить або буде по-різному себе вести при повороті праворуч чи ліворуч.

Підвіска складається з трьох основних елементів: пружного, направляючого та гасящого. Пружні та гасящі елементи (пружини, ресори, торсіони, пневмобалони, амортизатори) слід міняти тільки в парі. Що до направляючих єлементів (кульових опор, сайлетблоків, тяг, важелів, втулок та іншого) парна заміна також рекомендована, але іноді можна робити виключення.

Що ж стосується важелів підвіски, рульових тяг та наконечників, то також існує рекомендація міняти їх в парі. Але це лише рекомендація, і у деяких випадках нею можна знехтувати. Наприклад, якщо одна кульова зіпсувалась через пошкоджений пильник, а інша лишилась цілою – можна замінити одну опору (або важіль).

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Дуже суворо правило парності дотримується у відношенні гальмівної системи. Диски, барабани та колодки завжди міняються на одній осі повністю. Навіть якщо один з супортів заклинило та колодки зносились лише на з одного боку, усе одно міняють їх лише комплектом на вісь.

Планові роботи

Деякі деталі потребують заміни ще до того, як вони зламались. Один з прикладів – пасок газорозподільного механізму. Він має певний ресурс, вказаний у сервісній книзі (як правило 60, 90 або 100 тис. км.). При його заміні міняють не тільки сам ремінь, але й ролики та натяжні механізми. Справа в тім, що якщо ремінь ГРМ порветься, мотор отримає дуже значні ушкодження, усунути які буде значно дорожче, ніж планово та превентивно замінити ремінь.

Пасок газорозподільного механізму слід міняти згідно регламенту який вказаний в сервісній книзі. Пошкодження ременя ГРМ може призвести до дуже витратних наслідків.

Так само до планових замін відносяться усі фільтри (масляний, паливний, повітряний та фільтр салону). Регламент їх заміни також прописаний у сервісній книзі. Насправді, на час заміни фільтра ще не повністю забиті, але їх усе одно варто поміняти. Теж саме стосується і свічок запалювання.

Попутні роботи

Часто при виконанні масштабних сервісних операцій рекомендується попутна заміна деяких деталей. Наприклад, при заміні ременя ГРМ часто рекомендують замінити й насос системи охолодження (якщо він приводиться паком ГРМ). Робиться це за для того, аби двічі не виконувати той самий об'єм робіт.

Недорогі деталі, ресурс яких вже на підході, рекомендують міняти превентивно при виконанні масштабних сервісних операцій

Інший приклад – заміна заднього сальника колінчастого валу при заміні комплекту щеплення. Сам сальник – недорога деталь, але щоб її замінити, потрібно розібрати половину підкапотного простору. При заміні зчеплення ці роботи усе одно виконуються, тож попутно та превентивно замінити деталь, яка коштує кілька доларів, не буде зайвим.

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