У зв’язку з візитом президента турецької республіки плануються обмеження дорожнього руху в Києві.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що 3 лютого у зв’язку з візитом в Україну Президента Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці. Також просимо врахувати ймовірні обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе зранку 3 лютого та рекомендуємо за можливості скористатися громадським транспортом", повідомляється на сайті Управління державної охорони України.

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"Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона" забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Турецької Республіки на території України впродовж візиту", сказано в повідомленні.

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