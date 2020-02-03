В январе украинский автопарк пополнили почти 7,1 тыс. новых легковых автомобилей или на 35% больше, чем годом ранее.

Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 штук. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Тойот в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга, сообщает “Укравтопром”.

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В то же время, январский лидер прошлого года – Renault, несмотря на 31-процентный рост, опустился на ступеньку вниз с результатом 1055 автомобилей. Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 штук.

Чешская Skoda, которая год назад замыкала лидирующую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 автомобилей, и поднялась на четвертое место. Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12%, и хотя этого было недостаточно, чтобы сохранить за маркой четвертую строчку в рейтинге, но результата в 436 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.

Также в ТОП-10 января 2020 года вошли такие марки: Hyundai – 362 шт. (+8%) Volkswagen – 323 шт. (+18%); Mercedes-Benz – 269 шт. (+ 84%); Peugeot – 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

По итогам прошлого месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот компактный кроссовер в январе выбрали 513 покупателей.

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