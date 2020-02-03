В расписание включены только крупнейшие международные выставки автомобилей.

Ежегодно в мире проводятся сотни мероприятий, посвященных автомобилям. На международной арене наиболее заметными всегда были выставки в США, Германии, Франции и Швейцарии, однако в последнее время высокую активность демонстрируют автосалоны в Китае, Индии и в Эмиратах. В то же время, глобальные автопроизводители все чаще отказываются от слишком затратного участия в автосалонах и проводят собственные презентации. Что и говорить, если даже один из самых уважаемых автосалонов Старого Света – Франкфуртский – в этом году будет последним.

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В Украине, к сожалению, автошоу не проводятся ни на международном, ни на национальном уровне. Выставка SIA, которую называли "Киевским международным автосалоном", осталась в прошлом (поисковый запрос привел на сайт "sia-motorshow", но отношения к выставке он не имеет), а единственным более-менее автомобильным мероприятием этого года будет выставка AutoTechService 2020, которая будет работать 27 – 30 мая в "Международном выставочном центре" в Киеве.

Ниже представлен полный календарь автомобильных выставок в мире на 2020 год (график проведения событий может быть изменен организаторами):

Автошоу в Брюсселе 2020 (98th European Motor Show)

Автомобили и пассажирский транспорт.

Открыт для публики: 10 – 19 января.

Выставочный центр: Brussels Expo, Брюссель, Бельгия.

Веб-сайт: www.febiac.be

Автосалон в Вашингтоне 2020 (Washington Auto Show)

Пассажирские автомобили.

Открыт для публики: 24 января – 2 февраля.

Выставочный центр: Walter E. Washington Convention Center, Вашингтон, США.

Веб-сайт: www.wanada.org

Нью-Авто Экспо 2020 (New Delhi Auto Expo)

Легковые автомобили, коммунальные автомобили, коммерческие транспортные средства (грузовики и автобусы), двухколесные, трехколесные, электромобили, производители шин, компании нефтегазового сектора, экологические организации, дизайн автомобилей, стайлинг и ІТ-компании.

Открыт для публики: 7 – 12 февраля.

Выставочный центр: India Expo Mart, Дели, Индия.

Веб-сайт: www.siam.in , www.autoexpo-themotorshow.in

Автошоу в Чикаго 2020 (Chicago Auto Show)

Пассажирские автомобили.

Открыт для публики: 8 – 17 февраля.

Выставочный центр: McCormick Place, Чикаго, США.

Веб-сайт: www.chicagoautoshow.com

Канадский международный автосалон 2020 (Canadian international Autoshow)

Пассажирские автомобили.

Открыт для публики: 14 – 23 февраля.

Выставочный центр: Metro Toronto Convention Centre, Торонто, Канада.

Веб-сайт: www.autoshow.ca

Женевский Международный автосалон 2020 (Geneva International Motor Show, GIMS)

Легковые автомобили, кузовные изделия, запчасти, комплектующие, гаражное оборудование, тюнинг, дизайн автомобилей, ІТ-компании.

Открыт для публики: 5 – 15 марта.

Выставочный центр: PALEXPO, Женева, Швейцария.

Веб-сайт: www.salon-auto.ch

Международный автосалон Бангкока 2020 (Bangkok International Auto Show)

Легковые автомобили, легкие коммерческие транспортные средства.

Открыт для публики: 23 марта – 5 апреля.

Выставочный центр: Челленджер 1-3, Нонтхабури, Таиланд.

Веб-сайт: www.oica.net

Автосалон в Загребе 2020 (Zagreb Auto Show)

Легковые автомобили, легкие и тяжелые коммерческие транспортные средства.

Открыт для публики: 1 – 5 апреля.

Выставочный центр: Zagreb Fair Ground, Загреб, Хорватия.

Веб-сайт: www.zv.hr

Международный автосалон в Нью-Йорке 2020 (New York International Auto Show)

Легковые автомобили.

Открыт для публики 10 – 19 апреля.

Выставочный центр: Javits Center, Нью-Йорк, США.

Веб-сайт: www.autoshowny.com

Пекинский автосалон 2020 (Beijing Motor Show – Auto China)

Легковые автомобили, коммерческие транспортные средства.

Открыто для публики: 25 – 30 апреля.

Выставочный центр: China International Exhibition Center (TianZhu), Пекин, Китай.

Веб-сайт: www.163.com, www.autochinashow.org.

Североамериканский международный автосалон 2020 (North American International Auto Show, NAIAS)

Легковые автомобили, запчасти и аксессуары.

Открыт для публики: 13 – 20 июня.

Выставочный центр: Cobo Exhibition Center (www.cobocenter.com), Детройт, США.

Веб-сайт: www.naias.com

Международный автосалон Индонезии 2020 (Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS)

Легковые автомобили, легкие и тяжелые коммерческие транспортные средства, мотоциклы.

Открыт для публики: 7 – 17 августа.

Выставочный центр: Indonesian Convention Exhibition Center (www.ice-indonesia.com), Джакарта, Индонезия.

Веб-сайт: www.indonesiaautoshow.com

Московский международный автосалон 2020 (Moscow International Auto Show, MIAS)

Легковые автомобили.

Открыт для публики: 28 августа – 6 сентября.

Выставочный центр: Crocus Centre, Москва, РФ.

Веб-сайт: www.oar-info.ru

Международный автосалон коммерческой техники 2020 (IAA Commercial Vehicles)

Коммерческая техника, транспорт и логистика.

Открыт для публики: 24 – 30 сентября.

Выставочный центр: Deutsche Messe AG, Ганновер, Германия.

Веб-сайт: www.iaa.de/en/cv

Парижский международный автосалон 2020 (Mondial de l'Automobile)

Легковые автомобили.

Открыт для публики: 1 – 11 октября.

Выставочный центр: Paris Expo, Париж, Франция.

Веб-сайт: www.mondial-automobile.com

Международный автосалон в Токио 2020 (Tokyo Motor Show)

Легковые автомобили, мотоциклы, легкая коммерческая техника, технологии, сервис, тюнинг.

Открыт для публики: 22 октября – 2 ноября.

Выставочный центр: Tokyo Big Sight, Токио, Япония.

Веб-сайт: www.japanistry.com

Международная торговая выставка транспортной индустрии 2020 (International Transport Industry Trade Show, FENATRAN)

Пассажирские автомобили и легкая коммерческая техника.

Открыт для публики: 12 – 22 ноября.

Выставочный центр: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, Сан-Паулу, Бразилия.

Веб-сайт: www.anfavea.com.br, www.portalntc.org.br

Автошоу в Лос-Анджелесе 2020 (LA Auto Show)

Пассажирские автомобили, мотоциклы, тюнинг.

Открыт для публики: 20 – 29 ноября.

Выставочный центр: Los Angeles Convention Center, Лос-Анджелес, США.

Веб-сайт: www.laautoshow.com

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