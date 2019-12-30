Марка називається TOGG і протягом наступної декади планує вивести в світ п'ять моделей.

Важливість історичного моменту появи національного автовиробника підкреслив той факт, що презентацію першого автомобіля TOGG провів особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган.

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Протягом семи десятиліть Туреччина збирала машини для різних автовиробників, мріючи про власну марку. Її появі сприяв державний курс на електрифікацію транспорту в країні.

Фото: електричний кросовер TOGG / TOGG

Марка TOGG презентувала свою першу модель – батарейний кросовер, котрому ще не дали назви. Виробник позначає його 2022 модельним роком, що свідчить про плани вивести електрокар на ринок у 2021 році. А до кінця десятиліття турецький бренд розраховує наповнити лінійку ще чотирма моделями: седаном, хетчбеком, компактним мінівеном та компактним кросовером.

Дебютант може похвалитись “найбільшою колісною базою в сегменті” (2800 мм), запасом ходу в 500 кілометрів та можливістю вибору силової установки: 200 сил та задній привід або 400 сил та повнопривідна трансмісія. У першому випадку прискорення з місця до 100 км/год виконується за 7,6 секунди, у другому – за 4,8 секунди.

Фото: другий кросовер та седан марки TOGG / TOGG

Крім того, для кросовера заявлена швидкісна зарядка менш, ніж за півгодини, електронні помічники, що забепечують третій рівень автономності.

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