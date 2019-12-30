Марка называется TOGG и в течение следующей декады планирует вывести в свет пять моделей.

Важность момента появления национального автопроизводителя подчеркнул тот факт, что презентацию первого автомобиля TOGG провел лично президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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В течение семи десятилетий Турция собирала машины для различных автопроизводителей, мечтая о собственной марке. Ее появлению способствовал государственный курс на электрификацию транспорта в стране.

Фото: электрический кроссовер TOGG / TOGG

Марка TOGG представила свою первую модель – батарейный кроссовер, которому еще не дали названия. Производитель обозначает его 2022 модельным годом, что свидетельствует о планах вывести электрокар на рынок в 2021 году. А к концу десятилетия турецкий бренд рассчитывает наполнить линейку еще четырьмя моделями: седаном, хэтчбеком, компактным минивэном и компактным кроссовером.

Дебютант может похвастаться "самой большой колесной базой в сегменте" (2800 мм), запасом хода в 500 километров и возможностью выбора силовой установки: 200 сил и задний привод или 400 сил и полноприводная трансмиссия. В первом случае ускорение с места до 100 км/ч выполняется за 7,6 секунды, во втором – за 4,8 секунды.

Фото: второй кроссовер и седан марки TOGG / TOGG

Кроме того, для кроссовера заявлена скоростная зарядка менее чем за полчаса, электронные помощники, обеспечивают третий уровень автономности.

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