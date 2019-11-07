Список городов, где полностью запретят автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями – электромобили заполоняют новые города. "Борцы за чистый воздух" постепенно вытесняют автомобилистов.

Станет ли воздух чище после того, как усилили экологические нормы? Четкого ответа на этот вопрос еще нет. Однако количество городов, где ограничивают права автомобилистов постоянно увеличивается. Мы выяснили, куда вас не пустят на старом автомобиле с дизельным мотором или даже на новом авто с ДВС.

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Уже сегодня, резервируя отель, например в Берлине, можно прочитать, что он находится в экологически чистой зоне. А в разделе "Как добраться" – предостережение: если вы будете ехать на машине, то на старой машине вас туда не пустят. А если все-таки въедете, то могут оштрафовать. И можете не сомневаться – оштрафуют.

В Берлине это касается 3-х центральных улиц, куда нельзя заезжать на автомобилях, которые не соответствуют нормам Евро-6. Запрет (пока) распространится на 2,9 км, что составляет 0,05 процента от дорожной сети немецкой столицы. Под запрет попали все: и легковые авто, и грузовики, которые осуществляют доставку товаров.

В нынешнем году к проекту экологически чистого центра присоединились Штутгарт и Аахен (январь), Франкфурт (февраль), Дармштадт (июнь), Эссен и Гельзенкирхен (в июле), Майнц (в сентябре). В Кельне 4 центральные улицы закрыли для дизелей. Полный или частичный запрет использования автомобилей с дизельным двигателем вводят на своей территории Дюссельдорф, Гамбург и Мюнхен. Запрет будет поэтапный: сначала дороги закроют для машин, соответствующих стандартам Евро-4 и ниже, потом с улиц уберут и машины стандарта Евро-5. Полностью легальными останутся только автомобили с дизелем, соответствующих экологическим стандартам Евро-6. Таких сейчас всего 2,7 миллиона по всей Германии.

С 2020 года транспорт с дизельными моторами, выпущенный до 2005 года (старше 15 лет) не будут впускать в Амстердам. С 2022 года в центральную часть Амстердама можно будет въезжать автобусам с двигателями внутреннего сгорания, а с 2025 года запретят дизельные прогулочные катера, мотоциклы и мопеды. А уже с 2030 года по городу будет запрещено ездить бензиновым и дизельным авто и мотоциклам. Останутся только электромобили и транспорт на водороде.

Гонения на дизель давно идут в Великобритании. В конце 2017 года британский парламент намеренно завысил цену на дизтопливо на 1 фунт. Политики также пообещали, что вскоре все, кто решит приобрести дизельное авто вместо электро или бензинового, должны будут уплатить дополнительный налог в 200 фунтов стерлингов.

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Власти Ирландии объявили о намерении запретить на территории страны продажи автомобилей с любыми ДВС, независимо от типа топлива. Сначала страна собиралась отказаться от автомобилей с ДВС с 2040 года, однако инициативная группа из мэров нескольких городов предложила министру по вопросам экологии Майклу Гоуву ускорить введение запрета на 10 лет, чтобы сделать его более эффективным. То есть, полностью запретить продажу авто с ДВС в Ирландии хотят уже в 2030 году.

Самой оперативной среди "запретителей" могла стать Норвегия: там ограничения на продажу автомобилей с ДВС собирались ввести уже с 2025 года. Однако, позже запретной политики власти страны отказались в пользу другой стратегии – поощрять местных автовладельцев пересаживаться на электромобили и гибриды.

С 2030 года Швеции запретят продавать новые автомобили с ДВС. А в Дании с 2030 года только запретят продажи автомобилей с ДВС, но и начиная с 2035 хотят распрощаться с гибридными авто. А к 2050 году цель Дании – полностью отказаться от ископаемых видов топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.

О введении запрета на продажи автомобилей с ДВС с 2030 года объявило Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля.

В перечень городов, закрытых для автомобилей с ДВС совсем скоро присоединится и Брюссель. Региональное правительство Брюсселя в Бельгии запретит дизельные автомобили с 2030 года и бензиновые с 2035 года. Большинство бензиновых мотоциклов будет запрещено с 2022 года.

Согласно статистике Bloomberg, на сегодняшний день 24 европейских города с 62 миллионами жителей в настоящее время решили отказаться от дизельных автомобилей в долгосрочной перспективе. 13 из этих городов хотят запретить как дизельные, так и бензиновые автомобили. Это, например, Париж, Мадрид, Копенгаген, Лондон и Рим.

Правда, пока не ясно, насколько все это реально. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) продажи автомобилей на альтернативном топливе в государствах-членах ЕС очень неравномерны. Например, количество проданных в прошлом году электромобилей и гибридов варьировалось от 93 автомобилей в Латвии (0,6% рынка) до 67 504 в Германии (2% рынка). Продажи автомобилей с электрическим двигателем особенно низкие в Центральной и Восточной Европе. Например, в Польше продаже практически отсутствуют (0,2% от общего объема продаж легковых автомобилей). В прошлом году менее 1% от общего объема продаж составили электромобили в Италии и Испании – третьей и четвертой по величине экономиках ЕС соответственно. А у половины всех государств-членов ЕС доля рынка ниже 1%. Только в четырех странах ЕС электромобили составляют более 2,5% автомобильного рынка.

В Украине, по данным AUTO-Consulting, доля электромобилей в автопарке страны составляет 0,15%, а новых электрокаров на рынке – 0,77%. Так что у нас запрета въезда в города автомобилей с ДВС опасаться пока не стоит. Точнее – еще долго не стоит.

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