Список міст, де повністю заборонять автомобілі з дизельними і бензиновими двигунами – електромобілі постійно розширюється. "Борці за чисте повітря" поступово витісняють автомобілістів.

Чи стале повітря чистіше, після того, як посилили екологічні норми? Чіткої відповіді на це питання ще нема. Проте кількість місць де обмежують права автомобілістів постійно збільшується. Ми з'ясували, куди вас не пустять на старому автомобілі з дизельним мотором або навіть на новому авто з ДВС.

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Уже сьогодні, резервуючи готель, наприклад в Берліні, можна прочитати, що він знаходиться в екологічно чистій зоні. А в розділі "Як дістатися" – застереження: якщо ви будете їхати на машині, то на старій машині вас туди не пустять. А якщо все-таки в'їдете, то можуть оштрафувати. І можете не сумніватися - оштрафують.

У Берліні це стосується 3-х центральних вулиць, куди не можна заїжджати на автомобілях, які не відповідають нормам Євро-6. Заборона (поки) пошириться на 2,9 км, що становить 0,05 відсотка від дорожньої мережі німецької столиці. Під заборону потрапили всі: і легкові авто, і вантажівки, які здійснюють доставку товарів.

У нинішньому році до проекту екологічно чистого центру приєдналися Штутгарт і Аахен (січень), Франкфурт (лютий), Дармштадт (червень), Ессен і Гельзенкірхен (в липні), Майнц (у вересні). У Кельні 4 центральні вулиці закрили для дизелів. Повну або часткову заборону використання автомобілів з дизельним двигуном вводять на своїй території Дюссельдорф, Гамбург і Мюнхен. Заборона буде поетапною: спочатку дороги закриють для машин, які відповідають стандартам Євро-4 і нижче, потім з вулиць приберуть і машини стандарту Євро-5. Повністю легальними залишаться лише автомобілі з дизелем, які відповідають екологічним стандартам Євро-6. Таких на даний момент усього 2,7 мільйона по всій Німеччині.

З 2020 року транспорт з дизельними моторами, випущений до 2005 року (старше 15 років) не допускатимуть до Амстердама. З 2022 в центральну частину Амстердама можна буде в'їжджати автобусам з двигунами внутрішнього згоряння, а з 2025 го заборонять дизельні прогулянкові катери, мотоцикли і мопеди. А вже з 2030 року зі місту буде заборонено їздити бензиновим і дизельним авто і мотоциклів. Залишаться тільки електромобілі і транспорт на водні.

Гоніння на дизеля давно йдуть в Великобританії. В кінці 2017 го року британський парламент навмисно завищив ціну на дизпаливо на 1 фунт. Політики також пообіцяли, що незабаром всі, хто вирішить придбати дизельне авто замість електро або бензинового повинні будуть сплатити додатковий податок в 200 фунтів стерлінгів.

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Влада Ірландії оголосили про намір заборонити на території країни продажу автомобілів з будь-якими ДВС, незалежно від типу палива. Спочатку країна збиралася відмовитися від автомобілів з ДВС з 2040, однак ініціативна група з мерів кількох міст запропонувала міністру з питань екології Майкл Гоув прискорити введення заборони на 10 років, щоб зробити його більш ефективним. Тобто, повністю заборонити продаж авто з ДВС в Ірландії хочуть вже в 2030 році.

Найоперативнішою серед "запретітелей" могла стати Норвегія: там обмеження на продаж автомобілів з ДВС збиралися ввести вже з 2025 року. Однак, пізніше від заборонної політики влади країни відмовилися на користь іншої стратегії - заохочувати місцевих автовласників пересідати на електромобілі та гібриди.

З 2030 року Швеції заборонять продавати нові автомобілі з ДВС. А в Данії з 2030 року лише заборонять продажу автомобілів з ДВС, а й починаючи з 2035 року хочуть розпрощатися з гібридними авто. А до 2050 року мета Данії - повністю відмовитися від викопних видів палива і перейти на поновлювані джерела енергії.

Про введення заборони на продажі автомобілів з ДВС з 2030 року оголосило Міністерство національної інфраструктури, енергетики та водопостачання Ізраїлю.

До переліку міст, закритих для автомобілів з ДВС зовсім скоро приєднається і Брюссель. Регіональний уряд Брюсселя в Бельгії заборонить дизельні автомобілі з 2030 року та бензинові з 2035 року. А більшість бензинових мотоциклів буде заборонено з 2022 року.

Згідно зі статистикою Bloomberg, на сьогоднішній день 24 європейських міста з 62 мільйонами жителів в даний час вирішили відмовитися від дизельних автомобілів в довгостроковій перспективі. 13 з цих міст хочуть заборонити як дизельні, так і бензинові автомобілі. Це, наприклад, Париж, Мадрид, Копенгаген, Лондон і Рим.

Правда, поки не ясно, наскільки все це реально. Відповідно до даних Європейської асоціації автовиробників (ACEA) продажу автомобілів на альтернативному паливі в державах-членах ЄС дуже нерівномірні. Наприклад, кількість проданих в минулому році електромобілів і гібридів варіювалося від 93 автомобілів в Латвії (0,6% ринку) до 67 504 в Німеччині (2% ринка). Продажі автомобілів з електричним двигуном особливо низькі в Центральній і Східній Європі. Наприклад, в Польщі продажу практично відсутні (0,2% від загального обсягу продажів легкових автомобілів). У минулому році менше 1% від загального обсягу продажів склали електромобілі в Італії та Іспанії - третьої і четвертої за величиною економіках ЄС відповідно. А половина всіх держав-членів ЄС має частку ринку нижче 1%. Тільки в чотирьох країнах ЄС електромобілі становлять понад 2,5% автомобільного ринку.

В Україні, за даними AUTO-Consulting, частка електромобілів в автопарку країни становить 0,15%, а нових електрокарів на ринку - 0,77%. Так що у нас заборони в'їзду в міста автомобілів з ДВС побоюватися поки не варто. Точніше - ще довго не варто.

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