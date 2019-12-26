Аналитический центр одной из онлайн-площадок по купле-продаже авто выяснил, сколько электромобилей с пробегом продавалось на вторичном авторынке Украины за последние 2 года.

По данным аналитического центра auto.ria количество предложений по продаже электромобилей с пробегом в среднем за квартал увеличивается на 7%. Динамика предложений в течение 2018 и 2019 практически совпадает.

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Если взять за точку отсчета первый квартал 2018-го, то тогда продавцы подержанных электрокаров добавили 3 600 авто. Уже за апрель-июнь таких предложений было 4 100, а в июле-сентябре – 4 700. До конца года рынок несколько просел, но за последние три месяца было добавлено уже 3 900 электрокаров с пробегом.

В первом квартале 2019-го было доступно уже 5 400 таких предложений, после чего их количество только росло: II квартал – 6 000, III – 6 900 электрокаров. И в IV квартале уже традиционный спад – 6 300 авто. Таким образом, можно сделать вывод, что за год рынок электрокаров увеличился в 1,5-1,6 раза.

По данным поиска, только со II квартала 2019 интерес украинцев к электрокарам вырос вдвое. Если раньше их искали 2,3 миллиона раз за 3 месяца, то в конце года таких запросов было уже 4,2 миллиона (без учета двух последних недель декабря).

Чаще всего искали самую распространенную модель Nissan Leaf. Среди популярных также – Chevrolet Volt и Ford Fusion.

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